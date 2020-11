Bayern se isola na liderança após vitória contra Dortmund

Líder isolado após sete rodadas, Bayern de Munique venceu o primeiro clássico do Campeonato Alemão neste sábado, 7. O Borussia Dortmund até saiu na frente, mas acabou levando a virada e perdendo por 3 a 2. O polonês Robert Lewandowski marcou pela 19.ª vez contra o ex-clube. A partida aconteceu no estádio Signa Iduna Park, em Dortmund. Foi a sétima vitória dos bávaros nos últimos 10 encontros e a quarta seguida. E, para variar, Lewandowski deixou a sua marca no clássico. Chegou ao 24.° gol no duelo, o 19.° pelo Bayern de Munique. O polonês vem realizando uma temporada 2020/2021 impecável.

Assim como no Brasil, a lei do ex também se faz presente na Alemanha. Lewandowski atuou com a camisa do Borussia Dortmund antes de transferir para Munique. E se tornou o maior algoz do ex-clube. Com o gol deste sábado, já são 17 em 13 duelos pelo Campeonato Alemão. E 24 no clássico em geral, cinco deles apenas com a camisa amarela. Completando o 300.° jogo da carreira com gol e vitória, foi um sábado perfeito para o polonês. Agora são 259 gols na carreira. O primeiro tempo ficou marcado pelo equilíbrio. E com chances dos dois lados em um agradável clássico. Marco Reus, em seu 29.° duelo contra o Bayern de Munique, mais uma vez deixou a sua marca. Ele abriu o placar para o Borussia Dortmund. Já teve 19 participações diretas em gols diante do maior rival.