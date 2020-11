Wesley sofre lesão e só voltar a jogar pelo Palmeiras na próxima temporada

Atacante se contundiu na vitória do Verdão sobre o RB Bragantino, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil

GERO RODRIGUES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Wesley comemora gol pelo Palmeiras contra o Atlético-MG



O atacante Wesley só vai voltar a jogar pelo Palmeiras na próxima temporada. Submetido a exames, nesta sexta-feira, 6, foi constatada uma lesão no menisco do joelho esquerdo do jogador, que passará por uma artroscopia nos próximos dias. O tempo de recuperação é de aproximadamente quatro meses. A contusão de Wesley aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino, quinta-feira à noite, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. Após um cruzamento da direita de Gabriel Menino, o atacante tentou alcançar a bola e acabou prendendo o pé esquerdo no gramado, o que causou a torção no joelho.

Wesley foi substituído por Gabriel Verón, autor do único gol do jogo, aos 28 minutos da primeira etapa. Com a vitória, o Palmeiras, que há havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, em Bragança Paulista, garantiu a vaga nas quartas de final da competição nacional. O próximo adversário do time alviverde na Copa do Brasil será o Ceará. Antes, o Palmeiras volta a campo no domingo, às 16 horas, em São Januário, diante do Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, competição na qual o time está em sétimo lugar, com 28 pontos, sete a menos que os líderes Internacional e Flamengo.

*Com informações do Estadão Conteúdo