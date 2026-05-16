Jogador da Tunísia é barrado pelo pai e não disputará Copa do Mundo

O técnico Sabri Lamouchi revelou que recebeu a ligação do pai de Ben Farhat ainda pela manhã

Foto por GEOFF ROBINS / AFP Louey Ben Farhat



Em uma decisão inédita, o pai do meia Louey Ben Farhat, de apenas 19 anos, ligou diretamente para o técnico da seleção tunisiana e recusou a convocação do filho para a Copa do Mundo de 2026. O jogador, considerado um jovem talento, ficou de fora da lista dos 26 selecionados divulgada na sexta-feira (15).

De acordo com site oGoal, o técnico Sabri Lamouchi revelou que recebeu a ligação do pai de Ben Farhat ainda pela manhã. “Ele me disse que era cedo demais para selecioná-lo e recusou”, contou o comandante tunisiano. Chocado com a atitude, Lamouchi tentou falar com o próprio jogador e com o pai, mas ninguém atendeu as chamadas. “Isso é uma falta de respeito”, desabafou o treinador.

A Tunísia será uma das seleções africanas na Copa do Mundo de 2026 — a terceira participação consecutiva e a sétima na história das Águias de Cartago. Sem o jovem meia, o time estreia no Grupo F no dia 14 de junho contra a Suécia, em Monterrey, no México. A segunda partida será contra o Japão, em 21 de junho, também em solo mexicano, e o último jogo da fase de grupos será diante da Holanda, em 25 de junho, em Kansas, nos Estados Unidos.

A ausência de Ben Farhat dominou as atenções na divulgação da lista, que marca mais um capítulo na preparação tunisiana para o Mundial. Segundo o One Football, a decisão unilateral do pai do atleta gerou surpresa e repercussão imediata no futebol internacional.

*texto produzido com auxílio de IA