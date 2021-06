Bélgica faz 1 a 0 em Portugal e avança às quartas de final da Eurocopa

Thorgan Hazard marcou para os belgas, que enfrentarão a seleção da Itália na próxima sexta-feira

Reprodução/ Twitter @EURO2020 Thorgan Hazard comemora com o irmão, Eden, o gol da vitória



O atual campeão da Eurocopa foi eliminado neste domingo, 27. A seleção de Portugal perdeu da Bélgica por 1 a 0 e está fora do torneio que venceu pela primeira vez em 2016. O jogo foi muito estudado e com forte marcação na primeira etapa. Com as principais estrelas sem conseguir se destacar, como Lukaku, De Bruyne e Cristiano Ronaldo, os ‘coadjuvantes’ precisaram trabalhar e aos 41 minutos, Thorgan Hazard acertou um belo chute de fora da área e acertou o canto esquerdo do goleiro Rui Patrício, abrindo o placar. No segundo tempo, na parte final Portugal montou uma blitz no ataque belga e forçou Courtois a trabalhar. Guerrero chegou a acertar a trave, mas não foi possível empatar e terminou com a classificação dos belgas. Sendo assim, na próxima sexta-feira, a Bélgica enfrenta a Itália em busca de uma vaga à semifinal.