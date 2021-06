Com um a menos, Holanda perde da República Tcheca e está eliminada da Eurocopa

De Ligt foi expulso no início do segundo tempo e os tchecos aproveitaram, marcando com Holes e Schick

A seleção da Holanda tenta se reestruturar no cenário mundial. Após ficar de fora da última Eurocopa e da Copa do Mundo de 2018, a Laranja Mecânica fez uma primeira fase surpreendente e foi uma das três seleções a passar invicta, mas nas oitavas de final encontrou uma velha algoz e ficou pelo caminho. A República Tcheca venceu a partida deste domingo, 27, em Budapeste, por 2 a 0 após a Holanda ficar com um jogador a menos no começo do segundo tempo. Essa é a segunda vez que os tchecos eliminam os holandeses da Euro, assim como ocorreu em 2004. Em um primeiro tempo sonolento, a emoção ficou para o segundo tempo.

Aos 10 minutos, De Ligt colocou a mão na bola intencionalmente e foi expulso do jogo. A ausência do zagueiro desestabilizou os holandeses e colocou os tchecos mais no ataque. Aos 24 minutos, Holes aproveitou uma cobrança de escanteio e marcou de cabeça. Aos 35, o artilheiro Schick apareceu para fazer o segundo e colocar a República Tcheca nas quartas de final. O camisa 10, inclusive, é o vice-artilheiro da Eurocopa com quatro gols marcados, atrás apenas de Cristiano Ronaldo. Agora os tchecos enfrentam a Dinamarca, no próximo sábado, dia 3, em busca de uma vaga à semifinal.