Com recorde de Jô, Corinthians fica no empate com o Fluminense no Brasileirão

Atacante se tornou o maior artilheiro do século XXI no clube, com 56 gols

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jô entrou para a história do Corinthians neste domingo



O Corinthians ficou no empate com o Fluminense em São Januário, na tarde deste domingo, 27, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra saiu na frente no placar com Jô, o atacante cria do Terrão que se tornou o maior artilheiro do século XXI do clube, com 56 gols, e o maior artilheiro dos pontos corridos com 39 gols. Mesmo com a marca significativa, o Corinthians levou o empate no segundo tempo e com um a mais. O primeiro gol do jogo saiu aos 37 minutos, de pênalti. Gustavo Silva foi derrubado na área por Luccas Claro e o juiz apontou a penalidade. Jô foi para a bola e converteu.

No início do segundo tempo, Abel Hernández foi expulso depois de um pisão no pé de Gabriel. Mesmo com um a mais, o Corinthians recuou e levou o empate aos 25 com Cazares após cobrança de escanteio. Cássio também trabalhou bastante. No lance seguinte, Bobadilla chegou a balançar as redes, mas a arbitragem viu impedimento na jogada e anulou o lance. O resultado mantém o Corinthians na 10ª colocação da tabela e o Fluminense em 8º. Na rodada do meio de semana, o Timão faz o clássico Majestoso contra o São Paulo. Enquanto o Tricolor das Laranjeiras recebe o Athletico-PR.