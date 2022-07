Bélgica vence a Itália por 1 a 0 e fica com a última vaga às quartas da Eurocopa feminina

Segunda vaga no Grupo D foi definida na última rodada da fase de grupos; França já estava classificada

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 De Caigny foi a heroína da Bélgica ao marcar o gol da classificação



A última rodada da fase de grupos da Eurocopa feminina foi emocionante. Islândia, Bélgica e Itália entraram em campo com chances reais de avançar de fase, tendo apenas a França garantido seu lugar em primeiro no Grupo D. As duas partidas aconteceram às 16h (horário de Brasília). No New York Stadium, a França abriu o placar logo no primeiro minuto com Malard, frustrando o sonho das islandesas. Em Manchester, Bélgica e Itália fizeram um jogo bem equilibrado. Apenas no segundo tempo, aos dois minutos, De Caigny marcou o único gol da Bélgica. A partir daí a Itália até tentou, ameaçando mais nos acréscimos, mas não conseguiu desfazer o placar e foi eliminada. Depois do apito final, a Islândia acabou empatando no outro jogo com Brynjarsdóttir, de pênalti, mas não deu para as islandesas. Essa é a primeira vez que a Bélgica avança de fase na competição.