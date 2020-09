Benfica de Jesus, Pedrinho e Cebolinha é eliminado da Liga dos Campeões

Time português perdeu por 2 a 1 do PAOK, da Grécia, e deve disputar a Liga Europa

EFE/EPA/Achilleas Chiras Pedrinho foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo



Com Pedrinho e Everton como titulares, o Benfica, treinado por Jorge Jesus, perdeu para o PAOK por 2 a 1, nesta terça-feira, e foi eliminado da fase de classificação da Liga dos Campeões, em Salônica, na Grécia. Os gregos, que nunca chegaram à fase de grupos da competição, enfrentam na próxima fase os russos do Krasnodar.

O Benfica, que tinha um projeto ambicioso para a temporada 2020-2021, vai disputar a Liga Europa. O time foi melhor no primeiro tempo, e chegou a finalizar nove vezes, contra apenas duas do adversário. Everton Cebolinha criou ao menos quatro boas oportunidades, em jogadas pela esquerda, mas o ataque não aproveitou.

Apagado, Pedrinho acabou substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Os gols do PAOK vieram na etapa final, quando os gregos levaram mais perigo nos contra-ataques, conseguiram abrir 2 a 0 com gols de Akpom e Zivkovic. No desespero, o time português marcou seu gol aos 48 minutos, com Rafa Silva, insuficiente para conseguir a classificação.

* Com Estadão Conteúdo