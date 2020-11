Benfica de Jorge Jesus marca no fim e empata com o Rangers na Liga Europa

Com um a menos desde o primeiro tempo, time português foi buscar o resultado nos acréscimos

Reprodução/ Twitter Benfica empatou em 3 a 3 com o Rangers com um homem a menos



O Benfica, do técnico português Jorge Jesus, empatou nesta quinta-feira, 05, com o Rangers, que é comandado pelo inglês Steven Gerrard, em 3 a 3, em duelo de líderes do grupo D da Liga Europa. A equipe treinada pelo ex-Flamengo conseguiu se salvar da derrota nos acréscimos da etapa complementar, em pleno Estádio da Luz, graças ao gol do atacante uruguaio Darwin Núñez, que havia saído do banco de reserva meia hora antes do apito final, para substituir o suíço Haris Seferovic. Os Encarnados até saíram na frente com gol contra do zagueiro Connor Goldson, logo aos dois minutos do primeiro tempo. As coisas começaram a mudar um pouco depois, aos 19, quando o zagueiro argentino Nicolas Otamendi foi expulso.

Com um homem a mais em campo, o Rangers chegou ao empate aos 24 da etapa inicial, quando o lateral-direito Diogo Gonçalves também balançou a própria rede e virou no minuto seguinte, com gol do atacante Glen Kamara. No segundo tempo, aos 6, o atacante colombiano Alfredo Morelos anotou o terceiro da equipe de Glasgow. Em seguida, aos 32, o atacante Rafa Silva até marcou o segundo dos anfitriões, iniciando a reação que resultaria no empate decretado por Núñez. Os dois times seguem iguais no grupo D, com sete pontos. O Benfica tem melhor saldo de gols, caso se mantenha igualdade no primeiro critério de desempate, que é o confronto direto.

No duelo entre times que não tinham pontuado na chave, o Lech Poznan, da Polônia, se aproveitou do fator mando e superou Standard de Liège, da Bélgica, por 3 a 1. O atacante sueco Mikael Ishak foi o destaque da partida, ao marcar duas vezes. Pelo grupo A, a Roma não deu chance ao azar e goleou no Estádio Olímpico da capital da Itália o Cluj, da Romênia, por 5 a 0, com direito a gol brasileiro, marcado pelo zagueiro Ibañez, ex-Fluminense, que balançou a rede aos 23 do primeiro tempo. Antes dele, o meia armênio Henrikh Mkhitaryan abriu a conta para a equipe da casa. Depois, os atacantes espanhóis Borja Mayoral, duas vezes, e Pedro, deram números finais a partida. Com o resultado, a Roma garantiu a liderança da chave após as três primeiras rodadas, com sete pontos. O Cluj segue com quatro. Young Boys e CSKA Sofia estão com um.

Tottenham e Napoli vencem

O Tottenham confirmou o favoritismo e venceu o Ludogorets, na Bulgária, por 3 a 1, se reabilitando de surpreendente derrota sofrida na rodada passada, para o Antuérpia, na Bélgica. Com o resultado, a equipe comandada pelo português José Mourinho chegou aos seis pontos no grupo J. O meia-atacante brasileiro Lucas Moura anotou o segundo gol dos ‘Spurs’ na partida, aos 33 do primeiro tempo. O atacante inglês Harry Kane e o meia argentino Giovani Lo Celso. O atacante romeno Claudiu Keseru descontou para os anfitriões. Com a vitória, o Tottenham igualou a pontuação do Antuérpia, que recebe nesta quinta-feira o LASK Linz, da Áustria, que tem três pontos. O Ludogorets, por sua vez, segue zerado na tabela e classificação a chave.

O Napoli visitou o Rijeka, da Croácia, e conquistou vitória de virada por 2 a 1, no embolado grupo F. O atacante croata Robert Muric colocou os donos da casa na frente, mas o volante alemão Diego Demme e o zagueiro croata Filip Braut, contra, reverteram o placar. No outro jogo a chave, a Real Sociedad superou, dentro de seus domínios, o AZ Alkmaar, da Holanda, por 1 a 0, com gol do meia espanhol Cristian Portu. Com isso, as duas equipes e o Napoli estão iguais com seis pontos na classificação.

*Com informações da EFE