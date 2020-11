Internacional anuncia reforço e renova com Thiago Galhardo e Edenílson

Líder do Campeonato Brasileiro, o Colorado fechou com um novo meio-campista

Divulgação O Internacional renovou com Thiago Galhardo e Edenílson



O Internacional anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do meio-campista Mauricio, ex-Cruzeiro. O jogador, de 19 anos, que integra também a seleção brasileira sub-20, assinou contrato de cinco anos com o clube gaúcho. “Fui muito bem recebido por todos, são muito atenciosos, tentam me ajudar da melhor forma, isso ajuda bastante. Espero dar muitas alegrias ao torcedor”, disse o atleta, que diz estar apto a jogar, caso o técnico Eduardo Coudet opte por sua escalação. “Já vinha jogando no Cruzeiro, tendo alguns jogos, e também na seleção, onde pude fazer os dois jogos e ter uma minutagem muito boa. Aqui, estou fazendo trabalhos bem intensos. Me sinto bem.”

Rodrigo Caetano, diretor executivo do Internacional, revelou como foram as negociações. “Formalizamos um contrato de cinco anos com o Mauricio e teremos 40% dos seus direitos econômicos durante todo esse período. Em contrapartida, e aqui vale um agradecimento especial aos agentes do Mauricio, bem como ao Cruzeiro Esporte Clube, ficaremos ainda com 50% dos direitos econômicos do Pottker (William, atacante) durante o período de contrato dele com o Cruzeiro.”

O dirigente também aproveitou para anunciar a ampliação dos contratos de Thiago Galhardo e Edenílson por mais um ano. O artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, continua no Beira-Rio até o final de 2022, enquanto o meio-campista fica até dezembro de 2023. Nos 39 jogos do Inter no ano, Galhardo marcou 21 gols e deu nove assistências. Já Edenílson, que desfruta de grande confiança de Coudet, chegou a ter uma proposta milionária do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, mas aceitou permanecer em Porto Alegre.

Maurício é oficialmente apresentado. Meio-campista, novo dono da camisa 27 do Clube do Povo, não escondeu a empolgação por defender o Internacional, oportunidade que definiu como um sonho. Confira a coletiva na íntegra: https://t.co/h6iVbUjUhx 🇦🇹 #VamoInter pic.twitter.com/CR7BPdp6OP — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 5, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo