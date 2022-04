Benzema e Salah acirram disputa por Fifa The Best e Bola de Ouro; vote no melhor  

Nas últimas semanas, os craques de Real Madrid e Liverpool continuaram sendo protagonistas de seus respectivos times, deixaram os concorrentes para trás e passaram a centralizar a disputa pelo status de melhor futebolista da atualidade

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/EPA/PETER POWELL/ Karim Benzema e Salah acirraram a disputa pelos prêmios de Bola de Ouro e Fifa The Best



Karim Benzema e Mohamed Salah são os principais candidatos a ficar com os prêmios Fifa The Best e Bola de Ouro da temporada 2021/2022. Nas últimas semanas, os craques de Real Madrid e Liverpool continuaram sendo protagonistas de seus respectivos times, deixaram os concorrentes para trás e passaram a centralizar a disputa pelo status de melhor jogador do mundo da atualidade. Nesta semana, jogos importantíssimos na Liga dos Campeões da Europa podem ser determinantes na votação das premiações. Isto porque o francês tentará ajudar os madrilenos a reverter a desvantagem da primeira semifinal diante do Manchester City. Os Reds, liderados pelo egípcio, por sua vez, têm tudo para eliminar Villarreal e chegar à decisão do torneio da Uefa, já que venceram os espanhóis na rodada de ida. Vote no melhor ao final do texto.

Na disputa pelos prêmios individuais, pesa a favor de Benzema os seus números extraordinários. Atual artilheiro da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, o centroavante participou de 41 partidas do Real Madrid na temporada, contribuindo com incríveis 41 gols e 13 assistências. Peça-chave no provável título nacional dos “Merengues”, o francês também está sendo fundamental no torneio continental. Somente nos cinco duelos de mata-mata da “Champions”, Benzema balançou as redes nove vezes, liderando o time na virada sobre o Paris Saint-Germain e na classificação diante do Chelsea, além de dar um respiro para a equipe madrilena contra o Manchester City.

Mohamed Salah, por sua vez, tem a oportunidade de ganhar todas as competições possíveis com a camisa do Liverpool nesta temporada. Além de já ter faturado a Copa da Liga Inglesa, os Reds estão muito perto da final da Liga dos Campeões e ocupam a segunda posição do Campeonato Inglês, com apenas um ponto a menos que o Manchester City – restam cinco rodadas para o término do torneio. Na Copa da Inglaterra, a equipe de Jürgen Klopp fará a grande decisão com o Chelsea em jogo único. Assim, o atacante egípcio pode se beneficiar dos títulos coletivos na disputa pelas premiações individuais. Seus números, além disso, também são dignos de melhor do mundo. Na atual temporada, o egípcio soma 30 gols e 14 assistências em 44 partidas disputadas pela equipe britânica.

Brigam por fora

Vencedor das últimas duas edições do Fifa The Best, o atacante Robert Lewandowski segue brilhando no Bayern de Munique, computando 48 gols e seis assistências pelo Gigante da Baviera nesta temporada. Como o time alemão foi eliminado precocemente na Liga dos Campeões, no entanto, o polonês não é tratado como favorito ao prêmio desta vez. A mesma situação pode ser aplicada ao jovem Kylian Mbappé, destaque do Paris Saint-Germain com 33 tentos e 22 passes para gols com a camisa da equipe parisiense, mas que se despediu nas oitavas de final do torneio continental. Companheiro de Salah no Liverpool, Sadio Mané é outro que “corre por fora” nas premiações, destacando-se também por ter ganhado a Copa Africana de Nações com a seleção senegalesa. Conhecido por seu forte jogo coletivo, o Manchester City tem Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva e João Cancelo como destaques.

