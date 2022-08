Benzema marca, Real Madrid vence o Eintracht Frankfurt e conquista Supercopa da Europa pela quinta vez 

No torneio que reúne os atuais campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa, quem se destacou foi Karim Benzema, que deixou sua marca e ainda participou do gol de David Alaba

EFE/Chema Moya Real Madrid ganhou a Supercopa da Europa 2022 diante do Eintracht Frankfurt



O Real Madrid sagrou-se campeão da Supercopa da Europa 2022 nesta quarta-feira, 10, ao derrotar o Eintracht Frankfurt (Alemanha) por 2 a 0, em Helsinki, na Finlândia. No torneio que reúne os atuais campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa, quem se destacou foi Karim Benzema, que deixou sua marca e ainda participou do gol de David Alaba. O atacante francês, inclusive, alcançou o seu tento de número 324 pelo time espanhol, deixando Raúl González (323) para trás e se isolando como segundo maior artilheiro da história do clube – ele está atrás apenas de Cristiano Ronaldo, com 450. Os madrilenos, ao mesmo tempo, chegam ao quinto troféu do torneio, igualando Barcelona e Milan como maiores vencedores da competição organizada pela Uefa. No duelo diante dos alemães, o Real contou mais uma vez com importante participação brasileira. Além de Éder Militão e Casemiro terem contribuído para que o time não sofresse gol, Vinicius Júnior deu uma assistência para Benzema. Já no segundo tempo, Rodrygo saiu do banco de reservas e também participou do triunfo.