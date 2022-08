Santos é punido com dois jogos de portões fechados e multa de R$ 35 mil por confusão na Vila Belmiro

O Peixe sofreu sanções pelos incidentes ocorridos no dia 13 de julho, na partida contra o Corinthians, válida pela Copa do Brasil

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedor do Santos tentou agredir o goleiro Cássio, do Corinthians, em partida pela Copa do Brasil



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu nesta quarta-feira, 10, punir o Santos com dois jogos de portões fechados e aplicar uma multa de R$ 35 mil devido aos incidentes ocorridos na Vila Belmiro, no dia 13 de julho, na partida contra o Corinthians, válida pela Copa do Brasil. Na ocasião, logo após a eliminação nas oitavas de final, sete torcedores invadiram o gramado, sendo que um deles tentou agredir o goleiro corintiano Cássio. Além disso, o Peixe foi penalizado pelo arremesso de bombas no campo, além do uso de sinalizadores por parte da torcida. O Alvinegro praiano terá de barrar seus torcedores em duas partidas da próxima edição da Copa do Brasil. Advogado do clube da Baixada Santista, Marcelo Mendes comentou o resultado do julgamento e não descartou entrar com recurso. “Não tem como ficar totalmente satisfeito. O clube fez um trabalho muito bom de prevenção e repressão, principalmente identificando os invasores. Vou conversar com a diretoria. Não foi de todo ruim, mas esperávamos um resultado melhor. Vamos sentar e pensar na possibilidade de entrar com um recurso. O regulamento determina que essas perdas de mando são cumpridas em campeonatos da mesma natureza, então fica para a Copa do Brasil do ano que vem”, disse. Inicialmente, o Santos poderia pegar um gancho maior, com a perda de mando de dez partidas e o pagamento de uma multa de R$ 100 mil. Como o tribunal avaliou que o Peixe contribuiu para punir os infratores, a pena foi mais branda.

Entenda as punições abaixo:

R$ 5 mil de multa pelos sinalizadores (descaracterização para o artigo 191)

R$ 20 mil de multa e um jogo de portão fechado pelo arremesso das bombas no artigo 213 (inciso 2).

R$ 10 mil de multa e um jogo de portão fechado pelas invasões no artigo 213 (inciso 3).

Total: multa de R$ 35 mil e dois jogos com portões fechados na edição de 2023 da Copa do Brasil.