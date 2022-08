Com maior premiação da história, Paulistão feminino começa com goleada do Corinthians

Atuais campeãs, as Brabas do Timão fizeram 6 a 1 no São Bernardo, estreante na competição

Rodrigo Corsi/Agência Paulistão Jheniffer fez um dos gols do Corinthians na goleada contra o São Bernardo



O Campeonato Paulista de futebol feminino começou nesta quarta-feira, 10. Com 12 equipes disputando as 11 rodadas da primeira fase, o torneio neste ano tem um bônus: será a maior premiação total da história, rendendo R$ 2,6 milhões ao todo; R$ 1 milhão ao time campeão e R$ 500 mil ao vice. Em termos comparativos, na edição de 2021, o campeão levou R$ 90 mil. A valorização do futebol feminino no país também é vista na transmissão do Campeonato. Neste ano, a Centauro fechou parceria com a FPF para a transmissão de todos os jogos em suas plataformas. Fora a marca, os canais SporTV e TNT; os streaming Eleven Sports e Paulistão Play, e o Youtube transmitirão as partidas. A primeira rodada teve início nesta quarta com três jogos às 15h (horário de Brasília). O São José perdeu para o RB Bragantino por 2 a 0, a Portuguesa empatou com o Realidade Jovem em 1 a 1 e o Corinthians fez 6 a 1 no estreante São Bernardo. Ainda na quarta, às 21h, o São Paulo enfrenta o Taubaté. A rodada fecha nesta quinta-feira, 11, com Ferroviária e Santos, às 15h, e Palmeiras e Pinda Sport Club às 19h.