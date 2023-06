Funeral de Berlusconi é marcado para esta quarta-feira na catedral de Milão

Itália declarará luto nacional, o que obriga, entre outras coisas, a colocação das bandeiras nacionais e europeias a meio mastro nos edifícios públicos e embaixadas no exterior

O funeral do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi, que morreu nesta segunda-feira aos 86 anos, será na quarta-feira, 14, na catedral de Milão, depois de um velório de dois dias em sua mansão e na sede da sua empresa de comunicação, a Mediaset. O funeral será realizado no “Duomo”, como é conhecida a catedral da sua cidade natal, a partir das 15h de quarta-feira (hora local, 10h de Brasília), na presença de autoridades da vida política, social e econômica do país, encabeçadas pelo chefe de Estado, Sergio Mattarella. O funeral será conduzido pelo arcebispo de Milão, monsenhor Mario Delphini. A partir de hoje, o caixão com o corpo do magnata estará em sua mansão Villa Martino em Arcore, cidade próxima a Monza, ao norte de Milão, onde chegou a bordo de um carro do hospital San Raffaele, em Milão, onde morreu nesta segunda-feira. A expectativa é que o velório comece hoje em sua mansão, à qual já chegaram numerosos apoiadores, e amanhã seja transferido para a sede da Mediaset, no bairro milanês de Cologno Monzese.

Após sua morte nesta manhã no hospital San Raffaele, em Milão, alguns simpatizantes se reuniram às portas do centro médico, com mensagens de lembrança e bandeiras italianas e de seu partido, o Forza Italia. Outros admiradores já começaram a deixar flores nos portões de sua mansão. Também na quarta, a Itália declarará luto nacional. O subsecretário da presidência do Governo, Alfredo Mantovano, proclamou luto em todo o país, o que obriga, entre outras coisas, a colocação das bandeiras nacionais e europeias a meio mastro nos edifícios públicos e embaixadas no exterior. Em Roma, cidade onde desenvolveu seu histórico período político, a bandeira italiana está hasteada a meio mastro no Senado, onde ocupava um assento desde as últimas eleições, em outubro de 2022. Por sua vez, a Câmara dos Deputados irá interromper suas atividades por dois dias. O partido de Berlusconi, Forza Italia, é um dos três que fazem parte da coalizão liderada pela primeira-ministra Giorgia Meloni, juntamente com o Irmãos da Itália e a Liga de Matteo Salvini. Berlusconi, de 86 anos, morreu nesta segunda no hospital San Raffaele, em Milão, onde foi internado na última sexta-feira para fazer exames de rotina relacionados com a leucemia que sofria há muito tempo.

*Com agências internacionais