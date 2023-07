Boca Juniors anuncia chegada de atacante uruguaio Edinson Cavani

O centroavante estava no Valencia, mas pediu para rescindir por não ter muito espaço no elenco da equipe espanhola

Sebastião Moreira/EFE Cavani é o novo reforço do Boca Juniors



O Boca Juniors anunciou a contratação do atacante Edinson Cavani, neste sábado, 29. Em nota, o clube argentino informou que o uruguaio assinou contrato válido até o fim de 2024 e vestirá a camisa 10. O centroavante estava no Valencia, mas pediu para rescindir por não ter muito espaço no elenco da equipe espanhola. Aos 36 anos, o jogador coleciona passagens de sucesso por Paris Saint-Germain, Napoli e outros times da Europa. Ao lado de Luis Suárez, ele também foi um dos principais atletas da seleção uruguaia nas últimas décadas. Cavani chega para reforçar o conjunto de Buenos Aires também na Copa Libertadores da América. Nas oitavas de final, o Boca enfrenta o Nacional (Uruguai).