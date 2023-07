Jamaica vence Panamá por 1 a 0 e complica Brasil na Copa do Mundo

Seleção feminina precisará vencer jamaicanas na próxima quarta-feira para avançar para as oitavas de final

EFE/EPA/RICHARD Jogadoras da Jamaica comemoram vitória diante do Panamá na Copa do Mundo Feminina



A Jamaica venceu o Panamá por 1 a 0, neste sábado, 29, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de futebol feminino da Austrália e Nova Zelândia. Adversária do Brasil na próxima rodada, a Jamaica se igualou à França e soma quatro pontos, enquanto o Brasil está com três, na terceira posição do Grupo F. A seleção brasileira pode se classificar com um empate, desde que o Panamá consiga uma improvável vitória diante da França. Uma vitória brasileira perante a Jamaica garante a classificação para a seleção nas oitavas de final. A última rodada será às 7h, no horário de Brasília, da próxima quarta-feira, 2.