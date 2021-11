Fifa realiza sorteio do Mundial de Clubes e define possíveis adversários de Palmeiras e Chelsea; veja

O torneio está marcado para acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro do ano que vem, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Palmeiras ganhou a Copa Libertadores 2021



A Fifa realizou, na tarde desta segunda-feira, 29, o sorteio do Mundial de Clubes 2021, marcado para acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro do ano que vem, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Representante da América do Sul devido ao título da Libertadores, o Palmeiras enfrentará, na semifinal, no dia 8, o vencedor do confronto entre Al Ahly (Egito) e Monterrey (México), os representantes da África e da Concacaf, respectivamente.

Do outro lado da chave, Al Jazira (Emirados Árabes) e Auckland City (Austrália) fazem o jogo de abertura do Mundial de Clubes. Quem avançar, terá pela frente o Al Hilal (Arábia Saudita). Por fim, quem ganhar, terá pela frente, na semifinal, o Chelsea, vencedor da última edição da Liga dos Campeões da Europa. O Alviverde paulista e o Chelsea, os favoritos no torneio, vão em busca do primeiro título. O Verdão foi vice em 1999 e acabou no quarto lugar na última edição, enquanto os “Blues” perderam a final de 2012 para o Corinthians.