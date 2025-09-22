Bola de Ouro 2025: veja quem são os favoritos nas principais categorias

A Bola de Ouro, principal premiação individual no futebol, conhece nesta segunda-feira (22), a partir das 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, seus vencedores em relação ao desempenho na temporada 2024/2025. Organizada pela revista France Football, irá premiar melhores jogadores, treinador, goleiro, revelação e clube do mundo, com base nos votos dos jornalistas selecionados ao júri.

O destaque fica para a premiação de melhor jogador do mundo. Com 30 indicados pela revista, é Ousmane Démbelé, do Paris Saint-Germain, quem desponta como favorito para receber a Bola de Ouro nesta segunda-feira. Na imprensa francesa, a vitória do atacante é dada como certa. Mas ainda existe a possibilidade de que outros nomes surjam de última hora.

Démbelé ganha destaque, principalmente, pelas conquistas coletivas pelo PSG na última temporada. O clube francês conquistou a tríplice coroa, com títulos da Champions League, Ligue 1 (Campeonato Francês) e Copa da França. Além disso, chegou à decisão do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, mas foi derrotado pelo Chelsea.

Raphinha e Lamine Yamal, ambos do Barcelona, se apoiam no resultado da Bola de Ouro de 2024 para concorrer à disputa. No último ano, Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, era esperado para vencer a premiação, mas foi surpreendido pela vitória de Rodri, do Manchester City. Em resposta, a delegação merengue se recusou a prestigiar a cerimônia, em boicote.

Yamal, além de se colocar como um dos favoritos à Bola de Ouro, deve ser premiado com o Troféu Kopa neste ano. A categoria premia o melhor jogador sub-21 do mundo. Com apenas 18 anos completados, o atacante espanhol se beneficia do desempenho na última temporada, quando conquistou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei pelo Barcelona, e seus números individuais para se projetar para o troféu.

No júri, 100 jornalistas são selecionados da revista, dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa. Para votar, eles devem enviar uma lista com os dez nomes – que devem, obrigatoriamente, estar entre os 30 indicados à premiação – em ordem decrescente de mérito. Depois, somam-se os pontos para definir o vencedor e melhor jogador do mundo em 2025.

Além disso, os jornalistas devem levar em consideração três critérios fundamentais para exercer seu voto:

– Desempenho individual;

– Desempenho coletivo e conquistas da equipe;

– Classe e fair play;

Melhor jogadora feminina

Na segunda principal categoria da noite, a disputa deve se centrar em três nomes: as espanholas Alexia Putellas e Aitana Bonmatí, ambas do Barcelona, e Alessia Russo, inglesa que foi o grande destaque do Arsenal na última temporada.

Alessia Russo, de 19 anos, tem a seu favor o título conquistado justamente sobre as rivais do Barcelona, na final da Champions League Feminina. Ela pode encerrar a soberania da dupla espanhola, que divide os méritos da Bola de Ouro exclusivamente sobre si desde 2021 – duas conquistas para cada, com Bonmatí tendo vencido na última temporada.

A premiação foi instituída pela France Football em 2018. Além do trio europeu, a brasileira Marta, indicada neste ano, surge como um quarto nome em destaque na Bola de Ouro. Em sua carreira, a brasileira foi eleita seis vezes melhor jogadora do mundo pela Fifa, mas nunca venceu a premiação da revista francesa.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Favoritos nas demais premiações

Além dos prêmios de melhores jogadores do mundo, a France Football concede outros seis títulos nesta segunda-feira, sendo eles:

– Melhor treinador (masculino e feminino)

– Troféu Kopa (melhor sub-21 masculino e feminino)

– Troféu Yashin (melhor goleiro masculino e feminino)

– Melhor clube do mundo (masculino e feminino)

O Brasil está indicado nas categorias de melhor técnico do futebol feminino (Arthur Elias, da seleção brasileira) e melhor clube do mundo no masculino (Botafogo). A tendência, no entanto, é que nenhum dos dois vença suas respectivas premiações nesta noite.

Para melhor treinador, Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, e Renée Slegers, do Arsenal, despontam como favoritos nas categorias masculina e feminina, respectivamente. Para melhor clube do mundo, a revista deve premiar o clube loca, PSG, pelos feitos já citados nesta temporada.

No Kopa, além de Yamal, Linda Caicedo, colombiana do Real Madrid, e Vicky Lopez, espanhola do Barcelona, tem leve favoritismo sobre os demais nomes. Por fim, no troféu Yashin, Gianluigi Donnarumma, hoje no Manchester City, se projeta à conquista pelos mesmos motivos de Démbelé. O goleiro dominou o futebol europeu na última temporada, no período em que esteve no Paris Saint-Germain.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert