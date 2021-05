Bombeiros são acionados após pequeno incêndio atingir estádio do Real Madrid

Santiago Bernabéu está em reforma desde 2019 e deve ter sua modernização concluída apenas em 2023

Reprodução/ Twitter

O Corpo de Bombeiros de Madrid extinguiu um incêndio ocorrido na tarde desta quarta-feira, 26, no estádio Santiago Bernabéu, cujo fogo gerou uma coluna de fumaça que pôde ser vista de diversos pontos da capital espanhola. As chamas se originaram nesta tarde em um material isolante que estava sendo instalado nas obras do estádio do Real Madrid. Os próprios operários começaram a apagar o fogo com um extintor. No entanto, os bombeiros ainda monitoram a região para evitar novos incêndios. As obras de modernização do Santiago Bernabéu foram iniciadas em 24 de junho de 2019 e as projeções indicam que será finalizada para a temporada 2023/24. Neste meio tempo. Devido às operações, o time principal do Real Madrid tem disputado as partidas como mandante no centro de treinamento de Valdebebas, também chamado de estádio Alfredo Di Stéfano.

*Com informações da EFE