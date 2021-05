Ex-companheiro de Sylvinho, Vampeta analisa novo técnico do Corinthians; confira 

O Velho Vamp, comentarista do Grupo Jovem Pan, revelou uma característica do novo técnico do Timão dos tempos de jogador e pediu paciência com o novo comandante da equipe alvinegra

Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan, analisou durante o programa “Esporte em Discussão” a opção do Corinthians em fechar com o técnico Sylvinho, seu ex-companheiro nos tempos de jogador. Em conversa com os colegas de bancada, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira aprovou o nome do treinador, revelando que ele sempre foi um estudioso do mundo da bola, atento aos esquemas táticos e focado. Além disso, o Velho Vamp lembrou que o antigo lateral-esquerdo foi auxiliar de profissionais importantes, como Tite e Roberto Mancini.

“Então, eu fui companheiro de clube do Sylvinho. Nós fomos campeões do Brasileiro (1998) e do Paulista (1999) pelo Corinthians, e ele sempre foi ligado em tática. Depois que ele parou de jogar, ele se dedicou muito, fazendo cursos, sendo auxiliar do Tite na seleção brasileira, do Vagner Mancini e até do Roberto Mancini, na época da Inter de Milão. É uma coisa gigante para ele! Ele teve a oportunidade do Lyon, mas fez apenas 11 jogos lá. O Corinthians é um gigante! É mais uma oportunidade. Agora, cabe a nós entender que o Corinthians não tem o melhor time. É difícil o Léo Natel fazer uma tabela com o Mosquito”, disse Vampeta nesta quarta-feira, 26.