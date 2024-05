Técnico do PSG se irrita com pressão para vencer o Borussia e desabafa: ‘Se não ganharmos, a vida continua’

Luis Enrique pediu paciência e admitiu que o objetivo é vencer: ‘Será um jogo difícil, mas estamos em casa e com nossos torcedores’

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Técnico do Paris Saint Germain, Luis Enrique, participa de uma coletiva de imprensa após o treino da equipe no centro de treinamento do Paris em Poissy, França



O técnico do PSG, Luis Enrique, mostrou irritação com a pressão de ter de ganhar do Borussia Dortmund e levar o PSG à decisão da Liga dos Campeões. O espanhol pediu paciência e admitiu que pensa em ganhar por dois gols de diferença para se garantir pode ser fatal. Cobrou respeito aos alemães e disse que a primeira missão é “vencer.” “Será um jogo difícil, mas estamos em casa e com nossos torcedores. O que sei dizer em francês é: ‘vamos vencer’. Estou confiante”, disse. “O objetivo não é vencer por dois gols, é vencer. Se pensarmos que temos de marcar dois gols, vai parecer muito distante. Temos de marcar um e assim o empate (na série) deixará o confronto equilibrado”, afirmou.

Questionado sobre quem se classifica e se a eliminação seria um fracasso, o técnico respondeu: “Esta é uma pergunta muito espanhola. E sempre no negativo. Se não ganharmos, a vida continua, haverá sol. E o sol quando sai em Paris é muito bonito. Nós, como esportistas e na vida, se não nos classificarmos, vamos aplaudir o adversário, mesmo que não tenha merecido. Vamos acordar decepcionados no dia seguinte, mas nos levantar e iniciar motivados a lutar para brigar por ida à final na próxima temporada”.

Gonçalo Ramos deve ser a novidade do treinador, com Mbappé pela esquerda e Dembélé na direita. Além de confiar no ataque, o técnico confia na força das arquibancadas por uma reviravolta – já fez 2 a 0 na fase de grupos atuando em casa. “O papel dos torcedores será vital. Os torcedores nos apoiarão totalmente, como durante toda a temporada”. PSG e Borussia se enfrentam nesta terça-feira, às 16h, pela semifinal da Champions League. Os alemães têm vantagem do empate, pois venceram de 1 a 0 o jogo de ida.

*Com informações do Estadão Conteúdo