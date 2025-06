Brasil pede à Fifa para sediar o Mundial de Clubes de 2029

Samir Xaud, presidente da CBF, se reuniu com o mandatário da federação internacional, Gianni Infantino, nos Estados Unidos, onde está sendo disputada a edição atual do torneio

Reprodução/X/@CBF_Futebol Samir Xaud, presidente da CBF, presenteia Gianni Infantino, presidente da Fifa,. com camisa da seleção brasileira durante encontro nos EUA



O Brasil comunicou oficialmente à Fifa, nesta sexta-feira (20), o interesse em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029. O anúncio foi feito pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em nota divulgada à imprensa. Segundo o comunicado, o presidente da entidade nacional, Samir Xaud, se reuniu com o mandatário da Fifa, Gianni Infantino, nos Estados Unidos, onde está sendo disputada a edição atual do torneio, com 32 equipes de todo o mundo.

“Infantino ficou muito feliz e disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço”, disse Xaud, citado no texto. Além do Brasil, a imprensa espanhola aponta que a Espanha também deve apresentar candidatura para sediar o torneio, embora a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ainda não tenha se manifestado oficialmente.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Fifa ainda não detalhou os critérios nem o cronograma para a escolha da sede. O Brasil já sediou a Copa do Mundo masculina em 2014 e será o país-sede do Mundial feminino em 2027.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira