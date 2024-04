Vinícius Júnior empata jogo contra o Bayern, e Real Madrid vai decidir vaga na final da Champions em casa

Merengues saíram na frente, mas viram os Bávaros empatarem e precisaram correr atrás do placar; equipes voltam a se enfrentam na próxima quarta-feira (8)

EFE/EPA/FILIP SINGER Vinicius Junior, do Real Madrid, comemora depois de marcar o empate por 2 a 2 durante a semifinal da Liga dos Campeões da UEFA



Na primeira partida da semifinal da Champions League entre Bayern de Munique e Real Madrid acabou empatada em 2 a 2, em um jogo de dois pênaltis. A decisão está em aberto e os merengues vão decidir a vaga para final em casa. Vinícius Júnior foi o grande destaque o time espanhol, fez os dois gols da equipe, um ainda no primeiro tempo e outro na etapa final da segunda etapa. O Bayern começou a partida começou melhor, levando pressão ao gol madrilenho e quase abrindo o placar nos segundo iniciais, mas não foi preciso nas finalizações. Os bávaros seguiram pressionando, mas não conseguiram marcar.

O Real, por sua vez, em sua primeira chegada concreta ao gol adversário, marcou. Toni Kross encontrou Vinícius Junior, fez um passe longo para o brasileiro que saiu na cara do gol e empurrou a bola para dentro, deixando os espanhóis na frente. No final do primeiro tempo Harry Kane teve chance de empatar a partida em uma batida de falta, mas a bola passou pelo lado direito do gol de Andriy Lunin.

Na volta para o segundo tempo, o Real teve a chance de ampliar o placar com Kross, que recebeu um contra-ataque na entrada da área e bateu colocado, mas Neuer fez uma bela defesa e impediu o que teria sido o segundo gol dos merengues. No lance seguinte, o Bayern precisou de apenas 11 minutos para empatar e virar o jogo. Aos 6 minutos, Sané, que já tinha tido duas boas oportunidades no primeiro tempo, mas não foi efetivo nas definições, recebeu a bola pelo lado direito, trouxe para dentro e chutou no lado esquerdo do gol de Lunin, sem chance para defesa.

Cinco minutos depois, Musiala foi derrubado dentro da área por Lucas Vázquez e o juiz deu pênalti. Kane foi para cobrança e fez o segundo o Bayern. O empate do Real veio aos 37 minutos, após Rodrygo ser derrubado dentro da área e o árbitro marcar pênalti. Vini Jr. foi para cobrança e marcou o segundo gol dos merengue e o seu segundo gol na partida. As equipes voltam a se enfrentam na próxima quarta-feira (8) na casa do Real Madrid.