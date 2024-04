Pablo Maia passará por cirurgia e Wellington desfalcará São Paulo por pelo menos 45 dias

Volante lamentou o problema, mas prometeu acompanhar os companheiros nos jogos e ‘voltar mais forte’

O volante Pablo Maia, que ficou do jogo do São Paulo contra o Palmeiras na segunda-feira (30), e deve desfalcar a equipe por um bom tempo vai ser operado nos próximos dias, informou o São Paulo. “O volante Pablo Maia terá que ser submetido a uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda nesta quarta-feira. Desfalque contra o Palmeiras, o meio-campista sofreu a lesão no último treinamento antes do clássico”, anunciou o São Paulo. O jogador lamentou o problema, mas prometeu acompanhar os companheiros nos jogos e “voltar mais forte”. A confirmação da gravidade do problema deixou o volante cabisbaixo. Ele usou as redes sociais para agradecer o apoio recebido e prometeu voltar “mais forte.” “Não ter entrado em campo ontem pra ajudar meus companheiros, por conta de uma lesão, foi uma sensação muito ruim. Mas agora é hora de erguer a cabeça, ter foco no meu tratamento, ficar 100% comprometido na minha recuperação, seguir todos os protocolos médicos e estar de volta o mais rápido possível”, postou Pablo Maia.

“Enquanto isso, estarei apoiando meus companheiros do São Paulo durante esse período afastado dos gramados”. Alisson, herói do jogo contra o Palmeiras, fez um post desejando forças ao companheiro. “Irmão, queria dizer para ter força neste momento. Tenho certeza que irá voltar ainda mais forte. Conte sempre comigo”, escreveu. “Obrigado meu irmão! Tamo junto sempre”, respondeu Pablo Maia. A namorada Maria Eduarda também prestou apoio ao amado. “Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho! Em breve estarei de volta, ainda mais forte e guerreiro de que nunca.

Em relação a Wellington, que saiu machucado do choque-rei, o São Paulo informou que o jogador já iniciou o processo de recuperação. “O lateral-esquerdo Welington, substituído durante o Choque-Rei da última segunda-feira, realizou exames de imagem que diagnosticaram uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O camisa 6 já iniciou o processo de recuperação com os fisioterapeutas”, completou o São Paulo. Wellington deve ficar de fora por 45 dias.