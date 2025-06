Atlético de Madrid reage no Mundial de Clubes e vence Seattle Sounders por 3 a 1 

Resultado mantém o time espanhol vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final e aumenta a pressão sobre o Botafogo, seu adversário na última rodada da fase de grupos

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO Pablo Barrios (E) do Atlético de Madrid comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre Seattle Sounders e Atlético de Madrid em Seattle, Washington, EUA



Depois de ser goleado por 4 a 0 pelo PSG na estreia do Mundial de Clubes, o Atlético de Madrid reagiu no Mundial de Clubes e arrancou uma importante vitória sobre o Seattle Sounders, cuja sobrevivência no Grupo B da Copa do Mundo de Clubes está por um fio. O resultado mantém o time espanhol vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final e aumenta a pressão sobre o Botafogo, seu adversário na última rodada da fase de grupos. Com os três pontos conquistados, o Atlético segue na disputa e dependerá apenas de si para avançar. Já o Seattle, que sofreu a segunda derrota consecutiva, permanece zerado e precisa de uma combinação improvável de resultados – incluindo uma vitória sobre o PSG – para ainda sonhar com classificação.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com controle territorial e imposição técnica, o Atlético de Madrid dominou amplamente as ações na primeira etapa. O time espanhol venceu por 3 a 1 com dois gols do meio-campista espanhol Pablo Barrios (11′ e 55′) e um gol do volante belga Axel Witsel (47′), marcados diante de 51.600 espectadores no Lumen Field. Com a vitória na segunda rodada do Grupo B, o Atlético soma três pontos e ocupa a terceira colocação, enquanto aguarda o confronto entre os líderes PSG (3 pontos) e Botafogo (3) ainda nesta quarta-feira, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. O Seattle, lanterna sem ter pontuado, está a um passo da eliminação e vai lutar por sua permanência no torneio na segunda-feira, quando recebe o campeão europeu.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP