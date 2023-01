Brasil é o maior exportador de jogadores no mundo, aponta relatório da Fifa

De acordo com o levantamento, os times brasileiros venderam 998 atletas para equipes do exterior em 2022

OLI SCARFF / AFP Antony foi um dos principais reforços do Manchester United nesta temporada



O Brasil é o maior exportador de jogadores do mundo, mostrou um relatório da Fifa, divulgado na tarde desta quinta-feira, 26. De acordo com o levantamento da entidade que rege o futebol, os times brasileiros venderam 998 atletas para equipes de outra nacionalidade em 2022, sendo 338 para Portugal. Ao todo, os clubes receberam U$ 267,2 milhões (R$ 1,3 bilhão) no ano passado. Além disso, três futebolistas “brazucas” aparecem entre as vendas mais caras da temporada: Antony, Casemiro e Raphinha. O atacante do Manchester United, inclusive, é terceiro no ranking, atrás de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) e Darwin Núñez (Liverpool). Quanto às importações, o Brasil é o segundo a nível mundial, com 857. Os times nacionais gastaram U$ 107,9 milhões (R$ 548 milhões). No futebol feminino, a presença de brasileiras é mais discreta no relatório. O país é oitavo no mundo em exportação de atletas, com 50, e vigésimo em importação, com 20.