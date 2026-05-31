Brasil goleia Panamá por 6 a 2 no último amistoso antes de viajar para os EUA

Placar foi aberto no primeiro minuto com gol de Vini Jr

Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO RJ - AMISTOSO, SELEÇÃO BRASILEIRA X SELEÇÃO PANAMÁ - ESPORTES - RJ - RIO DE JANEIRO - 31/05/2026 - AMISTOSO, SELEÇÃO BRASILEIRA X SELEÇÃO PANAMÁ - Vini Jr jogador do Seleção Brasileira durante partida contra o Panamá no estádio Maracanã por Amistoso. 31/05/2026 -



O Brasil conquistou uma vitória por 6 x 2 sobre o Panamá neste domingo (31) no Maracanã, no último amistoso da Seleção antes de embarcar para os Estados Unidos, um dos países-sede da Copa do Mundo. O placar foi aberto já no primeiro minuto da partida, com uma jogada individual de Vini Jr pelo lado esquerdo que balançou a rede panamenha.

A Seleção Brasileira seguiu colocando pressão na equipe do Panamá, inclusive com mais uma chance de Vini Jr aos 5 minutos, criada em jogada individual bastante ofensiva e perigosa para o país da América Central.

Porém, a vantagem brasileira não durou muito. Aos 13 minutos de partida, um gol de Michael Murillo igualou o placar com chute que desviou em Matheus Cunha e entrou no canto direito do gol de Alisson.

Apesar da pressão panamenha depois do gol, o Brasil voltou à vantagem com gol de Casemiro, de cabeça, aos 38 minutos. O lance teve dúvida de impedimento, precisando ser consultado o VAR. Porém, o pé direito do zagueiro do Panamá dava condição legal para o volante brasileiro fazer 2 x 1 em jogada que começou com mais um ataque de Vini Jr.

A partida seguiu muito intensa, com ataques de ambas as seleções, sem descanso para nenhum dos goleiros durante praticamente toda a primeira etapa. Antes do apito do árbitro, ele ainda levantou cartão amarelo para o zagueiro Cesar Blackman, do Panamá. Apesar dos ataques de ambos os lados, o Brasil demonstrou sua superioridade técnica e foi melhor no primeiro tempo, confirmado pelo placar, que foi para o intervalo em 2 a 1 para a equipe canarinha.

Substituições

A segunda etapa iniciou com Ancelotti fazendo substituições na equipe brasileira, que em amistosos permite até 11 trocas para cada lado. O treinador fez dez substituições de jogadores, permitindo que todos os atletas de linha atuassem. Somente Léo Pereira ficou o jogo inteiro em campo.

Ederson entrou no lugar de Alisson (goleiro)

Ibañez entrou no lugar de Wesley (lateral-direito)

Douglas Santos entrou no lugar de Bremer (zagueiro)

Rayan entrou no lugar de Alex Sandro (lateral-esquerdo)

Fabinho entrou no lugar de Casemiro (volante)

Danilo entrou no lugar de Bruno Guimarães (volante)

Danilo Santos entrou no lugar de Luiz Henrique (atacante)

Lucas Paquetá entrou no lugar de Matheus Cunha (meio-campo)

Endrick entrou no lugar de Vini Jr. (atacante)

Igor Thiago entrou no lugar de Raphinha (atacante)

Segundo tempo

A partida já voltou com ataque brasileiro, mas Lucas Paquetá chutou e isolou a bola para fora do gol. Mas logo após Rayan chutou da lateral do campo, encobrindo o goleiro do Panamá e ampliando o placar para 3 a 1.

Minutos depois, mais uma vez a rede panamenha balançando, desta vez com chute bonito de Lucas Paquetá, de primeira, que desviou em zagueiro do adversário, tirando qualquer chance de defesa para o goleiro no quarto gol do Brasil.

A bola mal havia sido colocada para rolar no gramado, mais um ataque brasileiro. Igor Thiago deu uma caneta no zagueiro adversário na entrada da área, mas foi derrubado pelo goleiro, valendo pênalti para o Brasil. A penalidade foi cobrada pelo próprio Igor, que converteu em gol finalizando no lado esquerdo e ampliou a goleada para 5 x 1 sobre o Panamá.

A Seleção Brasileira queria ainda mais e foi em busca de marcar. O sexto gol do Brasil começou com passe de Paquetá para Danilo dentro da área, que girou, tirou do goleiro e fez mais um para a equipe brasileira.

O Panamá conseguiu seu segundo gol depois de uma falha brasileira. O volante Carlos Harvey pegou a sobra e bateu de fora da área, diminuindo a vantagem brasileira para 6 a 2 aos 38 minutos do segundo tempo.