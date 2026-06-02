Brasil nos EUA: onde joga a Seleção na Copa do Mundo de 2026?

Time de Carlo Ancelotti estreia no MetLife Stadium, palco da final

CHARLY TRIBALLEAU / AFP O Brasil enfrenta Marrocos em sua estreia pelo grupo C, no dia 13 de junho



A Seleção Brasileira desembarcou nesta terça-feira (2) nos Estados Unidos da América para a disputa da Copa do Mundo de 2026. No próximo dia 6, o time de Carlo Ancelotti enfrenta o Egito em amistoso, o último antes do torneio, no Huntington Bank Field, em Cleveland.

Depois disso, os próximos jogos do Brasil serão pela Copa do Mundo. Veja as cidades e os estádios onde a Seleção vai jogar:

Brasil x Marrocos – MetLife Stadium

O Brasil enfrenta Marrocos em sua estreia pelo grupo C, no dia 13 de junho, às 19h, no MetLife Stadium. O estádio fica em East Rutherford, Nova Jersey, cidade vizinha a Nova York. Com capacidade para 82.500 pessoas, o local foi inaugurado em 2010.

Casa do New York Giants e New York Jets da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano), o estádio recebeu jogos na última edição do Mundial de Clubes como teste e teve sua grama sintética trocada para grama natural para receber jogos de futebol. O gramado sintético do estádio era alvo de críticas dos próprios jogadores da NFL, e frequentemente o associam a lesões graves.

O estádio será palco da final da Copa, no dia 19 de julho.

Haiti x Brasil – Lincoln Financial Field

O segundo jogo do Brasil será no Lincoln Financial Field, no dia 19 de junho, sexta-feira, às 21h30. O estádio tem capacidade para 69.176 pessoas e fica na Filadélfia. O local é casa do Philadelphia Eagles, também da NFL.

O estádio foi inaugurado em 2003 e foi expandido em 2014. Também recebeu jogos do Mundial de Clubes em 2025.

Brasil x Escócia – Hard Rock Stadium

O último jogo do Brasil na fase de grupos será no Hard Rock Stadium, em Miami. O jogo acontece no dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 19h. Localizado na Flórida, o estádio é a casa do Miami Dolphins, da NFL, e também recebe o GP de Miami, da Fórmula 1.

O estádio tem capacidade para 65.326 pessoas e foi inaugurado em 1987. Outro evento importante que o local recebe é o torneio de tênis Miami Open.