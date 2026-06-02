Seleção Brasileira chega aos EUA para a disputa da Copa do Mundo

Delegação pousou em Nova Jersey às 8h45 (horário de Brasília) desta terça-feira (2); no fim da tarde, os comandados de Ancelotti farão o primeiro treino em solo americano

Nelson Terme / CBF Jogadores tiram foto antes de embarque para os Estados Unidos



A Seleção Brasileira chegou na manhã desta terça-feira (2) nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Após a despedida no Rio de Janeiro, a delegação pousou em Nova Jersey, às 8h45, no horário de Brasília. A cidade servirá como base para a equipe canarinho no torneio.

A delegação ficará hospedada no The Ridge Hotel, a cerca de 15 minutos do centro de treinamento Columbia Park Training Facility, pertencente ao New York Red Bulls.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que os comandados de Carlo Ancelotti fazem o primeiro treino em solo americano no fim da tarde de terça-feira. No sábado (6), a equipe canarinho disputa o último amistoso, contra o Egito, antes do início da Copa do Mundo.

Cabeça do Grupo C, o Brasil estreia no Mundial, em 13 de junho, contra o Marrocos no MetLife Stadium. A equipe canarinho também pega o Haiti e a Escócia na primeira fase do torneio.

Conheça o avião que levou a Seleção

A CBF fretou o Boeing 767-399ER da companhia sul-africana Aeronexus para levar a Seleção Brasileira aos Estados Unidos. De matrícula ZS-NEX, o avião é avaliado em R$ 1,19 bilhão. A aeronave possui 96 assentos de primeira classe e oferece serviço vip.

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Segundo a companhia aérea Azul, patrocinadora oficial da Seleção Brasileira, a CBF requisitou um avião com mais de 90 assentos executivos, o que a empresa não possui. Por esta razão, a confederação optou por fretar a aeronave sul-africana, utilizada pela delegação brasileira em compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo, em 2023.

Semana pós-goelada

No domingo (31), o Brasil goleou, por 6 a 2, o Panamá no último amistoso antes de embarcar para os Estados Unidos. Após a partida, jornais internacionais noticiaram positivamente o desempenho da Seleção Brasileira.

O jornal espanhol As afirmou que o “Brasil intimida”. O veículo destacou as substituições feitas por Ancelotti no segundo tempo para o resultado no Maracanã.