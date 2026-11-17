Destaque da partida, Vinicius Júnior marcou três vezes em um intervalo de 20 minutos; Seleção volta a campo na próxima Data Fifa, em março, ainda sem adversário definido

A Seleção Brasileira encerrou sua temporada de 2026 com uma goleada por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17), em amistoso disputado no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang. Os comandados de Carlo Ancelotti se recuperaram da derrota para o Japão, no último sábado (14).

O principal destaque da partida foi Vinicius Júnior, autor de três gols em um intervalo de 20 minutos. Endrick também balançou as redes, enquanto Estêvão marcou e contribuiu com duas assistências. Rayan e um gol contra de Suhaimi completaram o placar.

A equipe brasileira abriu vantagem ainda no primeiro tempo, com quatro gols. Na etapa final, ampliou o placar e manteve o controle da partida até o apito final. Rayan, testado por Ancelotti no meio-campo, também teve participação de destaque, com um gol e uma bola no travessão.

O amistoso foi o último compromisso da Seleção na temporada. O Brasil volta a campo em março de 2027, pela próxima Data Fifa, ainda sem adversário definido.