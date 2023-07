Brasil perde para a França e vai decidir classificação para a Copa do Mundo feminina na última rodada

Seleção brasileira fez bom segundo tempo, mas falha de marcação determinou primeira derrota no Mundial disputado na Oceania

FRANCK FIFE/AFP Letícia observa a bola entrar no segundo gol da França



A seleção brasileira feminina perdeu para a França por 2 a 1 em Brisbane, na Austrália, pela segunda rodada da Copa do Mundo 2023. Dominado no primeiro tempo, o time comandado por Pia Sundhage melhorou no segundo e chegou à igualdade com Debinha, mas um vacilo em cobrança de escanteio determinou a derrota, que manteve um doloroso tabu: entre as mulheres, a Canarinho jamais derrotou as francesas. Com três pontos no Grupo F, o Brasil precisa vencer a Jamaica na última rodada da fase de grupos para garantir a classificação às oitavas de final. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira, 2, às 7h (de Brasília).

Buscando a segunda vitória no Mundial, o Brasil não mostrou o mesmo futebol envolvente da estreia, quando goleou o Panamá por 4 a 0. No primeiro tempo, a equipe canarinho sucumbiu à marcação alta francesa e viu a adversária pressionar. Le Sommer marcou de cabeça aos 17 minutos, e o 1 a 0 ficou até barato. No segundo tempo, as brasileiras foram melhores, ficaram com a bola e chegaram ao empate em gol de Debinha, aos 18 minutos. A virada parecia possível, mas o time de Pia deu bobeira em cobrança de escanteio e deixou livre a gigante Renard, principal cabeceadora da França, que não perdoou.