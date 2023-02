Puskás? Di María faz golaço em classificação da Juventus às oitavas da Liga Europa; assista 

Atacante argentino marcou três vezes na classificação da Velha Senhora sobre o Nantes

EFE/EPA/Mohamad Badra Di María marcou três vezes na vitória da Juventus sobre o Nantes



A Juventus garantiu sua vaga nas oitavas da Liga Europa nesta quinta-feira, 23, ao derrotar o Nantes por 3 a 0, na França – na ida, as equipes haviam ficado no 1 a 1 em território italiano. O grande destaque da classificação da Velha Senhora, sem dúvida, foi o argentino Ángel Di María. Inspirado, o atacante anotou um hat-trick e ainda deixou os franceses com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O primeiro gol do campeão mundial com a Argentina, inclusive, foi uma pintura. Com o pé esquerdo, o jogador de 35 anos acertou um chute de primeira e com muita curva, colocando no ângulo do goleiro rival (assista abaixo). Nas redes sociais, internautas afirmaram que o lance merece concorrer ao Puskás, prêmio da Fifa que é entregue ao autor do maior golaço da temporada. Apesar do apelo, Di María só poderá concorrer na edição de 2023 do The Best. Na próxima cerimônia, marcada para segunda-feira, 27, a entidade que rege o futebol mundial irá coroar os jogadores da última temporada. Richarlison, da seleção brasileira, é finalista do Puskás com um golaço feito na Copa do Mundo do Catar.