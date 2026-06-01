Bulgária x Montenegro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Jogo amistoso acontece nesta segunda-feira (1º), às 13h, no Hristo Botev Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

PAUL ELLIS / AFP Goleiro da Bulgária Dimitar Mitov



Bulgária e Montenegro se enfrentam nesta segunda-feira, dia 1º, às 13h, no Hristo Botev Stadium, em partida amistosa.

Onde assistir Bulgária x Montenegro ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV 3 na TV por assinatura e Globoplay no streaming.