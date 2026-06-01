Bulgária x Montenegro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Jogo amistoso acontece nesta segunda-feira (1º), às 13h, no Hristo Botev Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
PAUL ELLIS / AFPGoleiro da Bulgária Dimitar Mitov
Bulgária e Montenegro se enfrentam nesta segunda-feira, dia 1º, às 13h, no Hristo Botev Stadium, em partida amistosa.
Onde assistir Bulgária x Montenegro ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV 3 na TV por assinatura e Globoplay no streaming.
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