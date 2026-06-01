Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Bulgária x Montenegro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bulgária x Montenegro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Jogo amistoso acontece nesta segunda-feira (1º), às 13h, no Hristo Botev Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 01/06/2026 11h56 - Atualizado em 01/06/2026 12h02
  • BlueSky
PAUL ELLIS / AFP Goleiro da Bulgária Dimitar Mitov Goleiro da Bulgária Dimitar Mitov

Bulgária e Montenegro se enfrentam nesta segunda-feira, dia 1º, às 13h, no Hristo Botev Stadium, em partida amistosa.

Onde assistir Bulgária x Montenegro ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV 3 na TV por assinatura e Globoplay no streaming.

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >