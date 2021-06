Çalhanoglu ‘vira-casaca’ e troca Milan pela Inter de Milão

O turco, que estava defendendo a sua seleção na Eurocopa, fechou com o time Nerazzurri até junho de 2024

Reprodução/Twitter/@Inter Çalhanoglu é o novo reforço da Inter de Milão



O meio-campista Hakam Çalhanoglu “virou a casaca” ao deixar o Milan para assinar contrato válido até junho de 2024 com a Inter de Milão, nesta terça-feira, 22. O turco, que estava defendendo a sua seleção na Eurocopa, fechou com o time Nerazzurri após não renovar o vínculo com os “rossoneros”. Para anunciar o jogador de 27 anos, o clube italiano postou uma imagem da cidade com uma ponte, indicando que o armador iria cruzá-la.

Revelado no futebol alemão, Çalhanoglu chamou atenção ao apresentar um bom futebol no Bayer Leverkusen. Em 2017, o meio-campista foi contratado pela diretoria do Milan para ser um dos destaques do time. Ainda assim, ele oscilou bastante em sua trajetória no San Siro, sendo questionado por parte da torcida em alguns momentos. Ao todo, ele fez 172 partidas com a camisa da equipe “rossonera”, contribuindo com 32 gols e 49 assistências. Na atual Eurocopa, ele participou das três derrotas da Turquia diante de Itália, País de Gales e Suíça, fazendo parte da seleção que terminou na última posição do Grupo A.