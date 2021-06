Bélgica derrota a Finlândia e garante 1º lugar; Dinamarca goleia e avança às oitavas

A seleção belga, agora, irá enfrentar um dos terceiros colocados nas oitavas de final da Eurocopa; equipe dinamarquesa terá pela frente o País de Gales

EFE/EPA/Anatoly Maltsev A Bélgica venceu a Finlândia por 2 a 0



A seleção belga encontrou muitas dificuldades e precisou ter paciência, mas conseguiu furar o ferrolho da Finlândia e vencer a rival por 2 a 0, nesta segunda-feira, 21, em São Petersburgo, na Rússia, em confronto válido pela última rodada da Eurocopa. Com gols de Lukaku e Hradecky (contra), a Bélgica chegou aos nove pontos, manteve 100% de aproveitamento e avançou às oitavas de final como líder do Grupo B. O triunfo, no entanto, só foi conquistado no segundo tempo, após muita pressão do time treinado por Roberto Martínez, que tentou de todos os jeitos. Aos 28 minutos da etapa final, quando a partida se encaminhava para um fim dramático, Vermaelen subiu e cabeceou na trave. No rebote, a bola pegou nas costas do goleiro finlandês e entrou. Sete minutos depois, foi a vez de Lukaku receber assistência de De Bruyne e estufar as redes. A derrota jogou a Finlândia para a terceira posição da chave. Assim, a equipe nórdica ainda tem chances de classificação, já que quatro terceiros colocados avançam ao mata-mata.

No mesmo horário, a Dinamarca recebeu a Rússia em sua casa, na cidade de Copenhagem, e não decepcionou o público presente no Estádio Parken, vencendo por 4 a 1 .Christensen, Poulsen, Maehle e Damsgaard marcaram para os dinamarqueses, enquanto Dzyuba fez o “gol de honra” para os russos. Com o resultado, o time nórdico chegou à segunda posição, ficando com os mesmo três pontos de Finlândia e Rússia, mas superando os rivais no critério de saldo de gols. A Bélgica, agora, irá enfrentar um dos terceiros colocados. Já a equipe dinamarquesa terá pela frente o País de Gales.