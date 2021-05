Campeão com a Alemanha em 2014, Khedira anuncia aposentadoria aos 34 anos

O volante foi o autor do quinto gol da Alemanha na goleada por 7 a 1 sobre a seleção brasileira, na semifinal do Mundial de 2014

EFE/ALBERTO LANCIA Khedira comemora quinto gol alemão sobre o Brasil



Sami Khedira, atualmente no Hertha Berlim, anunciou que a partida diante do Hoffenheim, marcada para este sábado, 22, válida pela última rodada do Campeonato Alemão 2020/21, será a última de sua carreira. Campeão do mundo com a seleção alemã em 2014, no Mundial realizado no Brasil, o volante foi o autor do quinto gol da sua equipe na goleada por 7 a 1 sobre a seleção brasileira, na semifinal do torneio. Revelado pelo Stuttgart, o jogador de 34 anos também teve passagens por Real Madrid e Juventus, onde viveu seu auge. Pela seleção nacional, foram 77 partidas, com sete gols e duas Copas disputadas na bagagem.

“Há exatamente 14 anos, consegui comemorar o título alemão com o Stuttgart. Foi um dia maravilhoso. Hoje (quarta-feira) é um dia muito difícil para mim, pessoalmente, porque anuncio que minha carreira no futebol terminará no sábado, por volta das 17h15 (horário da Alemanha), após o último jogo”, afirmou o volante, emocionado com o adeus. “É um passo muito difícil, até de falar, mas é a decisão certa. Foram 15 anos no futebol profissional que me marcaram bastante e tenho de ser honesto sobre o que posso e o que não posso fazer”, disse. “E, no final das contas, a gratidão por tudo que pude vivenciar é maior”, comentou.

Além da Copa do Mundo, Khedira também conquistou uma edição da Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes com o Real Madrid. O volante também foi penta do Italiano da Juve, além de ter faturado o Alemão com o Stuttgart. Agora, ele sonha em seguir trabalhando com futebol, mas não imediatamente. “Em primeiro lugar, gostaria de me distanciar e relaxar. Vou ficar com o futebol na mente, mas só o tempo vai mostrar como eu voltarei. Motivação, diversão e energia estão definitivamente presentes na minha vida”, completou.