Campeão do Mundo com a Espanha e ídolo do Manchester City, David Silva anuncia aposentadoria aos 37 anos

Espanhol preferiu encerrar sua carreira aos 37 anos após a ruptura do ligamento cruzado anterior

David Silva foi multicampeão pelo Manchester City



O meia-atacante David Silva utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, 27, para comunicar que está se aposentando do futebol. Na Real Sociedad há três temporadas, o espanhol preferiu encerrar sua carreira aos 37 anos após a ruptura do ligamento cruzado anterior. Um dos jogadores mais talentosos da Espanha deste século, o meia conquistou a Copa do Mundo (2010) e o bi da Eurocopa (2008 e 2012) com a seleção nacional. Revelado nas categorias de base do Valencia, ele ainda passou por outros times do país ibérico, como Eibar e Celta de Vigo. Seu auge, entretanto, ocorreu no Manchester City, onde ganhou 14 taças, sendo quatro do Campeonato Inglês (2011–12, 2013–14, 2017–18 e 2018–19). Veja o comunicado de despedida de David Silva abaixo.

