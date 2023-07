Após fechar com James Rodríguez, São Paulo faz nova consulta por Lucas Moura 

Meia-atacante está livre do mercado da bola depois de não renovar com o Tottenham

Reprodução/ tottenhamhotspurs.com Lucas Moura em jogo do Tottenham pelo Campeonato Inglês



A diretoria do São Paulo está empenhada em municiar o técnico Dorival Júnior com mais peças de qualidade para o segundo semestre. Na noite da última quarta-feira, 26, o Tricolor acertou a contratação do meio-campista colombiano James Rodríguez, que coleciona passagens por Real Madrid, Bayern de Munique e outros times importantes da Europa. Agora, segundo informações do repórter Daniel Lian, a gestão de Julio Casares também tenta repatriar o meia-atacante Lucas Moura. Segundo o jornalista do Grupo Jovem Pan, o Tricolor fez uma nova consulta pelo meia-atacante, que está livre do mercado depois de não renovar com o Tottenham. Cria da base são-paulina, o jogador ganhou a Copa Sul-Americana de 2012 pelo clube e já expressou seu desejo de retornar ao Morumbi. Em sua última declaração pública sobre o tema, entretanto, o ídolo da torcida afirmou que não era o momento de retornar ao futebol brasileiro. Atualmente, ele tem 30 anos de idade.

Por fim, que pode chegar ao São Paulo ainda nesta janela de transferências é o atacante Erick, do Ceará. O ponta já assinou um pré-contrato com a agremiação paulista, mas tem vínculo com o Vozão até o final deste ano. Assim, a cúpula tricolor cogita liberar por empréstimo alguns jovens da base, tentando viabilizar a chegada do reforço nos próximos dias. Além de ocupar a sexta posição do Brasileirão, o time está na semifinal da Copa do Brasil e nas oitavas da Sul-Americana.