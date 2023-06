Campeão do mundo com a Espanha, Iniesta pode jogar a Libertadores; entenda

Ídolo do Barcelona, meio-campista está livre no mercado desde a semana passada, quando encerrou sua trajetória no Vissel Kobe (Japão)

Reprodução/Instagram/@visselkobe Iniesta defendeu o Vissel Kobe por cinco temporadas



O espanhol Andrés Iniesta, um dos melhores jogadores de todos os tempos, pode disputar a Copa Libertadores da América. Em entrevista à emissora argentina “TyC Sports”, o presidente do Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, admitiu que o clube está negociando com o meio-campista, livre no mercado da bola após rescindir com o Vissel Kobe (Japão). Segundo o mandatário, o treinador da equipe, Gabriel Milito, está em conversas com o atleta de 39 anos – ambos dividiram vestiário no Barcelona entre 2007 e 2011. Até o momento, entretanto, não há nenhum acordo entre as partes. “Gaby Milito conversou com Iniesta para ver se ele quer vir para o clube. Eles são amigos. Foi o que aconteceu e não há nada concreto”, disse o mandatário. Caso acerte com os “hermanos”, o campeão do mundo com a Espanha, provavelmente, disputaria esta edição da Libertadores. Restando duas rodadas para o término da fase de grupos, o Argentinos Juniors lidera a chave E com 8 pontos, à frente de Independiente del Valle (6), Corinthians (4) e Liverpool (4). Assim, o ex-companheiro de Lionel Messi e Xavi Hernández poderia ser inscrito no mata-mata do torneio da Conmebol.

Na semana passada, Iniesta encerrou um vínculo de cinco anos com o Vissel Kobe. No clube desde 2018, o astro espanhol tinha contrato com o time japonês até 2024, mas preferiu desfazer o acordo após ter poucas oportunidades nesta temporada – o volante entrou em campo apenas cinco vezes. Apesar da saída, o jogador de 39 anos descartou anunciar aposentadoria e disse que pretende continuar em ação. “Quero continuar jogando. Quero continuar competindo. Me sinto em boas condições”, declarou, em entrevista coletiva. Na equipe nipônica, o meia disputou 133 partidas, contribuindo com 26 gols e 24 assistências. Foram dois títulos conquistados: a Copa do Imperador (2019) e Supercopa Japonesa (2020). Um dos maiores ídolos da história do Barcelona, o meio-campista também é ícone da seleção espanhola. Além ser fundamental nas conquistas das Eurocopas (2008 e 2012), ele foi autor do gol do único título da Fúria na Copa do Mundo, em 2010.