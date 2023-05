Iniesta deixa time japonês após cinco anos e descarta aposentadoria: ‘Quero continuar competindo’ 

No Vissel Kobe, o meio-campista espanhol disputou 133 partidas, contribuindo com 26 gols, 24 assistências e dois títulos

Reprodução/Instagram/@visselkobe Andrés Iniesta deixou o Vissel Kobe após cinco anos



O meio-campista Andrés Iniesta anunciou que rescindiu seu contrato com o Vissel Kobe (Japão) nesta quinta-feira, 25. No clube desde 2018, o astro espanhol tinha vínculo com o time japonês até 2024, mas preferiu desfazer o feito após ter poucas oportunidades nesta temporada – o volante entrou em campo apenas cinco vezes. Apesar da saída, o jogador de 39 anos descartou anunciar aposentadoria e disse que pretende continuar em ação. “Quero continuar jogando. Quero continuar competindo. Me sinto em boas condições”, declarou, em entrevista coletiva. Na equipe nipônica, Iniesta disputou 133 partidas, contribuindo com 26 gols e 24 assistências. Foram dois títulos conquistados: a Copa do Imperador (2019) e Supercopa Japonesa (2020). “Foi uma das melhores decisões da minha vida”, resumiu o veterano. Um dos maiores ídolos da história do Barcelona, o meio-campista também é ícone da seleção espanhola. Além ser fundamental nas conquistas das Eurocopas (2008 e 2012), ele foi autor do gol do único título da Fúria na Copa do Mundo, em 2010.

