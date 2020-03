Campeonato Francês também é paralisado por coronavírus

Divulgação/PSG Elenco do PSG durante aquecimento



O mundo esportivo está parando em meio à pandemia de coronavírus. Na França, a Liga de Futebol Profissional (LFP, na sigla em francês), que organiza os torneios das três primeiras divisões do Campeonato Francês, fez o anúncio da suspensão de todas as competições também nesta sexta-feira (13). E será por tempo indeterminado até que uma reavaliação da situação sanitária no país seja tomada.

A decisão da entidade foi tomada após o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciar na noite de quinta-feira (12) o fechamento de escolas e universidades até segunda ordem. Antes, os jogos seriam realizados com portões fechados, já que a ordem das autoridades era proibir eventos com mais de mil pessoas.

A França segue a cartilha de outras ligas. Também nesta sexta-feira, a Premier League anunciou que o Campeonato Inglês está suspenso e não tem data para voltar. A La Liga, responsável pelo Campeonato Espanhol, adiou as próximas duas rodadas. Veja como o esporte está sendo impactado com o Covid-19 aqui.

Na Alemanha, a Bundesliga, liga que organiza o futebol no país, informou que fará uma reunião na próxima semana para decidir sobre a paralisação das atividades. Assim, com portões fechados, os jogos pela primeira e segunda divisões serão realizados neste sábado e domingo.

*Com informações do Estadão Conteúdo