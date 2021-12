Campeonato Inglês: City goleia e dispara na liderança; Tottenham e Liverpool empatam

Rodada é favorável para o time de Pep Guardiola, que não teve dificuldades para ganhar do Newcastle e viu Liverpool e Chelsea tropeçarem

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Tottenham e Liverpool empataram em 2 a 2 em jogo válido pelo Campeonato Inglês



Devido ao surto de novo coronavírus nos clubes, a 18ª rodada do Campeonato Inglês contou com apenas quatro jogos neste final de semana. Ainda assim, não faltaram emoções nas partidas que aconteceram no Reino Unido. Líder da competição, o Manchester City goleou o Newcastle por 4 a 0, com gols de Rúben Dias, João Cancelo, Ryad Mahrez e Raheem Sterling. Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola foi aos 44 pontos e disparou na ponta, já que seus principais concorrentes tropeçaram. O Chelsea ficou no empate em 0 a 0 com o Wolverhampton, no Estádio Molineux, permanecendo na terceira colocação, com 38 pontos somados. Já o Liverpool empatou em 2 a 2 com o Tottenham, também atuando como visitante, em partida recheada de emoções, indo aos 41 pontos, seguindo na vice-liderança.

A partida realizada em Londres foi emocionante do início ao fim. Mesmo com o Liverpool tomando mais a iniciativa e tendo a posse de bola, quem saiu na frente foi o Tottenham, que abriu o placar com Harry Kane. O “Furacão” recebeu bela assistência de Ndombélé e bateu no canto, aos 13 minutos de jogo. Em busca do empate, os “Reds” assustaram com Keita e Mané, mas deixaram espaços atrás e só não viram o prejuízo aumentar graças ao goleiro Alisson, que fez linda defesa em chute à queima-roupa de Dele Ali – antes disso, Son já havia perdido uma chance clara. Já aos 36 minutos, Robertson fez levantamento perfeito para Diogo Jota cabecear para as redes, deixando tudo igual. O primeiro tempo também foi marcado por polêmicas da arbitragem, já que os comandados de Jurgen Klopp reclamaram de uma penalidade não marcada em Jota e de um cartão vermelho para Kane.

A etapa complementar começou com o mesmo ritmo, com as duas equipes alternando o domínio do jogo. Jota, para o Liverpool, quase virou de cabeça, enquanto Kane só não fez o segundo graças ao goleiro brasileiro. Aos 24 minutos, no entanto, os Reds ficaram à frente do placar com gol de Robertson, que aproveitou cruzamento de Alexander-Arnold para mandar para as redes. Cinco minutos depois, no entanto, Alisson, então grande herói da partida, “entregou o ouro” ao errar um corte e deixar Son tranquilo para igualar o placar. Já no fim da partida, Robertson foi expulso após cometer falta dura em Emerson Royal. Com um a mais, os Spurs pressionaram, mas não conseguiram bater o rival, algo que não acontece desde 2017.

Veja os resultados dos jogos da 18ª rodada do Inglês