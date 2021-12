Palmeiras é questionado pela Universidad Católica sobre desistência por Valber Huerta

Em comunicado, o clube chileno indagou o Alviverde sobre o motivo da desistência, já que o defensor esteve em campo em 90% dos jogos nas últimas três temporadas

Reprodução/Instagram/@valberhuerta O Palmeiras desistiu de contratar o zagueiro Valber Huerta



A Universidad Católica emitiu uma nota, na tarde deste sábado, 18, confirmando que o zagueiro Valber Huerta não passou nos exames feitos pelo Palmeiras devido a um problema no joelho e que será reintegrado ao elenco em janeiro, quando todo o elenco se reapresentará das férias. No comunicado, no entanto, o clube chileno indagou o Alviverde sobre o motivo da desistência, já que o defensor esteve em campo em 90% dos jogos nas últimas três temporadas. Na negociação, estava combinado que a agremiação paulista pagaria cerca de R$ 10 milhões pelo atleta, e a equipe chilena ficaria com 20% do dinheiro referente a uma futura negociação.

“Assim que a Universidad Católica chegou a um completo acordo com o Palmeiras para a negociação de Valber Huerta, o jogador viajou ao Brasil para realizar exames médicos correspondentes antes de assinar seu contrato. Com base nas imagens em um de seus joelhos, resultado de uma ressonância realizada no Brasil, o Palmeiras decidiu não realizar a contratação. Cabe destacar que essas imagens são as que sempre apareceram nas ressonâncias de Valber, as quais não lhe impediram de disputar 90% das partidas das últimas três temporadas, em 90% dos minutos do último ano e ser eleito por veículos esportivos como o melhor em sua posição. O jogador retornou ao Chile para continuar suas férias e se apresenta no dia 3 de janeiro para enfrentar os desafios que Universidad Católica terá na temporada 2022”, diz a nota da Católica.