Com recorde de Haaland, City assume liderança do Inglês; Liverpool vence Tottenham em jogo emocionante

Time de Pep Guardiola ultrapassa o Arsenal na tabela de classificação; Reds conta com vacilo de brasileiro para conseguir vitória nos acréscimos

EFE/EPA/NEIL HALL Erling Haaland comemora gol marcado pelo Manchester City contra o Fulham



O Manchester City assumiu a liderança do Campeonato Inglês neste domingo, 30, ao derrotar o Fulham por 2 a 1, fora de casa, no Estádio Craven Cottage, pela 34ª rodada. Como não poderia ser diferente, o destaque do confronto foi o atacante Erling Haaland. Ao abrir o placar aos 2 minutos, o norueguês chegou aos 34 gols no torneio, igualando os ex-jogadores Andy Cole e Alan Shearer, os maiores artilheiros de uma só edição da competição – o jovem de 22 anos deve desbancá-los nesta reta final. Depois, o brasileiro Carlos Vinícius ainda conseguiu empatar o duelo para os mandantes. No fim, o argentino Julian Álvarez recolocou a equipe de Pep Guardiola à frente do marcador. Com o resultado, os Citizens chegam aos 76 pontos e ultrapassam o Arsenal, que tem um a menos. Os líderes da Premier League, contudo, ainda têm uma partida a menos para ser disputada.

Ainda neste domingo, outros jogos agitaram a rodada do Campeonato Inglês. O mais eletrizante, sem dúvida, foi o triunfo por 4 a 3 do Liverpool sobre o Tottenham, no Anfield. Frenético, o conjunto dirigido por Jurgen Klopp abriu uma vantagem de 3 a 0 com Curtis James, Luis Díaz e Mohamed Salah em 15 minutos. Os Spurs, entretanto, buscaram a igualdade com Harry Kane, Son e Richarlison – o “Pombo” deixou tudo igual aos 48 minutos do segundo tempo e balançou as redes pela primeira vez na Premier League. No lance seguinte, porém, o também brasileira Lucas Moura errou um passe simples e entregou de bandeja para Diogo Jota marcar. Com a vitória, os Reds saltaram para a sexta posição, ultrapassando justamente o Tottenham.

