Campeonato Inglês: Manchester City vence West Ham e chega à 14ª vitória seguida

Neste sábado, 27, o Manchester City venceu West Ham, por 2 a 1, no Etihad Stadium, pela 26ª rodada. Com isso, a equipe imparável no Campeonato Inglês abriu provisoriamente 13 pontos de vantagem para o vice-líder Manchester United, que visitará o Chelsea no domingo. Com o resultado, os ‘Citizens’ chegaram à 14ª vitória consecutiva na competição, sequência iniciada no dia 19 de dezembro do ano passado, com o triunfo de 1 a 0 sobre o Southampton. A equipe treinada por Josep Guardiola abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com cruzamento de Kevin De Bruyne para Rúben Dias marcar de cabeça. O empate veio ainda na etapa inicial, aos 43 minutos, após bom passe de Jesse Lingard – emprestado pelo United – para Michail Antonio balançar as redes de Ederson. O gol decisivo foi marcado por John Stones, aos 23 minutos da etapa final, com assistência de Riyad Mahrez. Com a derrota, o West Ham se mantém temporariamente na quarta posição, com dois pontos a mais que o Chelsea, atual quinto colocado.

* Com informações da EFE