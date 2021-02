Premiação do Brasileirão: Claudinho leva 4 troféus e é destaque da noite; veja vencedores

Meia do RB Bragantino garantiu os troféus de artilheiro, craque do campeonato, revelação e esteve na seleção do Brasileirão 2020; Gabigol foi eleito o craque da galera

Lucas Figueiredo/ CBF Claudinho foi o grande vencedor da noite com 4 troféus



O Campeonato Brasileiro masculino de 2020 terminou nesta quinta-feira, 25, com o Flamengo bicampeão. Nesta sexta-feira, 26, a CBF organizou a premiação dos melhores do campeonato e distribuiu os prêmios aos vencedores, seguindo os protocolos de saúde contra a Covid-19. O destaque da noite foi Claudinho, meio-campista do RB Bragantino, que venceu nas categorias de revelação e craque do campeonato, além de ter figurado entre os 11 da seleção do Brasileirão. O atleta de 24 anos também foi o artilheiro da competição, ao lado de Luciano do São Paulo, com 18 gols cada um.

Bicampeão com o Flamengo, Gabriel Barbosa venceu na categoria ‘craque da galera’, que tem votação popular. A seleção do Brasileirão teve Weverton (Palmeiras); Arana (Atlético-MG), Fagner (Corinthians), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Victor Cuesta (Internacional); Edenílson (Internacional), Gérson (Flamengo), Claudinho (RB Bragantino) e Vina (Ceará); Gabriel Barbosa (Flamengo) e Marinho (Santos). O técnico foi Abel Braga (Internacional). Concorda com os premiados?