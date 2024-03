Canadá vence Trinidad e Tobago na repescagem e se garante na Copa América

Seleção fará jogo de abertura contra Argentina, atual campeã mundial e número um no ranking da Fifa

Reprodução/X/@CANMNT_Official Candá garante vaga na Copa América



O Canadá derrotou o Trinidad e Tobago por 2 a 0 na repescagem disputada em Frisco, no Texas, nos Estados Unidos, e garantiu vaga na Copa América. Com isso, a seleção fará o jogo de abertura, no dia 20 de junho, com a Argentina, atual campeã mundial. As duas equipes estão no Grupo A, que também conta com Chile e Peru. A disputa pela última vaga na Copa América acontecerá entre Costa Rica e Honduras, o vencedor do vai entrar no Grupo D do torneio e será o primeiro adversário do Brasil no dia 24 de junho, em Los Angeles, na Califórnia.

“Significa muito para nós como equipe, estou feliz por ter marcado e por avançar à Copa América”, declarou o jogaodr Cyle Larin após a vitória. “Foi uma boa atuação dos rapazes. Sabíamos que seria difícil derrotá-los, mas seguimos firmes no jogo, permanecemos unidos e conseguimos a vitória”, comentou.

Contra Trinidad e Tobago, que também lutava pela primeira presença em uma Copa América, o Canadá precisou de 61 minutos de domínio para abrir o placar graças ao gol inicial de Larin. O atacante do espanhol Mallorca concluiu uma jogada ofensiva e coletiva da seleção canadense com um chute cruzado certeiro. Nos acréscimos, Jacob Shaffelburg, ala do Nashville da MLS e que havia deixado o banco de reservas, fechou o placar ao completar um contra-ataque com um poderoso chute de pé esquerdo.