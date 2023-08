Após acusações de importunação sexual, Falcão pede demissão do Santos

Mulher de 26 anos acusa o ex-coordenador esportivo de roçar as partes íntimas em seu braço na recepção do hotel onde trabalha

Reprodução/Twitter/@SantosFC Falcão assumiu o cargo de coordenador esportivo do Santos em dezembro de 2022



O Santos não tem mais coordenador esportivo. Nesta sexta-feira, 4, o ex-jogador Paulo Roberto Falcão anunciou sua demissão nas redes sociais. Ele estava no cargo desde novembro de 2022. O anúncio vem depois que uma mulher de 26 anos denunciou Falcão por importunação sexual. De acordo com o G1, a queixa foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher, em Santos, no início da tarde desta sexta. Ela alega que o ex-jogador roçou o pênis em seu braço na recepção de um hotel onde trabalha. Após a denúncia se tornar pública, Falcão começou a receber muitas críticas e o Santos foi pressionado para o demitir. Em nota no Instagram, ele confirmou sua saída. “Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu”, escreveu.