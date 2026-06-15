Capitão da seleção do Irã diz ter escapado de assalto no México após revelar sua origem

O jogador contou em entrevista sobre episódio vivido em viagem a Tulum com um amigo antes da Copa do Mundo de 2026

Alireza Jahanbakhsh disse que os homens que tentaram assaltar mudaram ao descobrir que ele era iraniano

O capitão da Seleção do Irã, Alireza Jahanbakhsh, contou em entrevista à Ana News Agency ter escapado de assalto durante viagem turística a Tulum, no México, antes da Copa do Mundo. Ele e o amigo foram liberados depois de falarem que eram iranianos.

Segundo o jogador, ele e o amigo foram abordados por um grupo de homens mascarados e armados, que exigiu revistar os seus pertences. Jahanbakhsh contou que eles não tinham nada.

“E estava viajando da Holanda e um dos integrantes do grupo me perguntou de onde eu era. Eu respondi que era da Holanda”, contou.

O amigo do jogador foi quem decidiu revelar a verdadeira origem deles. Conforme disse Jahanbakhsh, quando um dos integrantes do grupo ouviu Irã, começou a rir e disse para eles irem embora.

Jahanbaksh ainda relatou que o comportamento do grupo mudou completamente ao descobrir que ele e o amigo eram do Irã. “Parece que as gangues no México realmente gostam de iranianos”, brincou.