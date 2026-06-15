JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 20h00 - 21h30
Futebol Internacional

Capitão da seleção do Irã diz ter escapado de assalto no México após revelar sua origem

O jogador contou em entrevista sobre episódio vivido em viagem a Tulum com um amigo antes da Copa do Mundo de 2026

Jovem Pan

Alireza Jahanbakhsh
Alireza Jahanbakhsh disse que os homens que tentaram assaltar mudaram ao descobrir que ele era iraniano HECTOR RETAMAL / AFP Foto por HECTOR RETAMAL / AFP

O capitão da Seleção do Irã, Alireza Jahanbakhsh, contou em entrevista à Ana News Agency ter escapado de assalto durante viagem turística a Tulum, no México, antes da Copa do Mundo. Ele e o amigo foram liberados depois de falarem que eram iranianos.

Segundo o jogador, ele e o amigo foram abordados por um grupo de homens mascarados e armados, que exigiu revistar os seus pertences. Jahanbakhsh contou que eles não tinham nada.

“E estava viajando da Holanda e um dos integrantes do grupo me perguntou de onde eu era. Eu respondi que era da Holanda”, contou.

O amigo do jogador foi quem decidiu revelar a verdadeira origem deles. Conforme disse Jahanbakhsh, quando um dos integrantes do grupo ouviu Irã, começou a rir e disse para eles irem embora.

Jahanbaksh ainda relatou que o comportamento do grupo mudou completamente ao descobrir que ele e o amigo eram do Irã. “Parece que as gangues no México realmente gostam de iranianos”, brincou.

Assuntos