Capitão da seleção do Irã diz ter escapado de assalto no México após revelar sua origem
O capitão da Seleção do Irã, Alireza Jahanbakhsh, contou em entrevista à Ana News Agency ter escapado de assalto durante viagem turística a Tulum, no México, antes da Copa do Mundo. Ele e o amigo foram liberados depois de falarem que eram iranianos.
Segundo o jogador, ele e o amigo foram abordados por um grupo de homens mascarados e armados, que exigiu revistar os seus pertences. Jahanbakhsh contou que eles não tinham nada.
“E estava viajando da Holanda e um dos integrantes do grupo me perguntou de onde eu era. Eu respondi que era da Holanda”, contou.
O amigo do jogador foi quem decidiu revelar a verdadeira origem deles. Conforme disse Jahanbakhsh, quando um dos integrantes do grupo ouviu Irã, começou a rir e disse para eles irem embora.
Jahanbaksh ainda relatou que o comportamento do grupo mudou completamente ao descobrir que ele e o amigo eram do Irã. “Parece que as gangues no México realmente gostam de iranianos”, brincou.